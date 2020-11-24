Бред Питт вспомнил интересную историю со съёмок фильма "Одиннадцать друзей Оушена".

Актёр решил разыграть своего коллегу Джорджа Клуни и развесил в районе озера Комо в Италии (где проходили съёмки) листовки с призывом не смотреть Клуни в глаза.

"Пожалуйста, обращайтесь к Джорджу Клуни только по имени его персонажа в фильме — Дэнни Оушен. И не смотрите ему прямо в глаза", — было написано в листовках.

"Газеты писали: "Дьявол! Джордж Клуни — дьявол". Ужасная история, за которую я ему позже отомстил", — признался Клуни.