Жорин охладил пыл Кравец: родить от Джигарханяна кому попало не дадут

Звёздный адвокат Сергей Жорин прокомментировал заявление светской львицы Алёны Кравец о том, что она намерена родить ребёнка от Армена Джигарханяна.

Как пишет издание "Дни24", юрист "просветил" модель насчёт правовых аспектов её внезапно вспыхнувшего желания стать матерью ребёнка великого актёра:

"Биоматериал без согласия владельца использовать нельзя".

Поэтому, подчеркнул Жорин, "кто угодно этого сделать не может".

А желающие обойти закон должны знать: