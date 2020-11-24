Звёздный адвокат Сергей Жорин прокомментировал заявление светской львицы Алёны Кравец о том, что она намерена родить ребёнка от Армена Джигарханяна.
Как пишет издание "Дни24", юрист "просветил" модель насчёт правовых аспектов её внезапно вспыхнувшего желания стать матерью ребёнка великого актёра:
"Биоматериал без согласия владельца использовать нельзя".
Поэтому, подчеркнул Жорин, "кто угодно этого сделать не может".
А желающие обойти закон должны знать:
дети, появившиеся на свет после смерти наследодателя, не имеют права претендовать на его имущество (ст 1116 ГК РФ).
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.