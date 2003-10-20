Алена Кравец назвала половину эстрады гомосексуалистами

Светская львица Алена Кравец в День всех влюбленных рассказала о гомосексуалистах на российской эстраде. По ее словам, изображать "ловеласов", а затем уединяться в объятиях своих "друзей" того же пола - стало уже нормальным. Певица утверждает, что так делает половина эстрады.

"Кстати, среди моих знакомых есть и однополые пары, где мальчики любят друг друга, или девочки. И в этом тоже нет, как мне кажется, ничего странного. В шоу-бизнесе, кстати, таких - половина. Хотя со сцены строят из себя Казанов, сердцеедов, ловеласов и мачо. Всех с Днем Влюбленных!", - написала Кравец в Instagram.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как гомосексуалист Денис Гоголев пытался избраться в Государственную думу РФ.

Гомосексуалист Денис Гоголев зарегистрирован кандидатом на выборах в Государственную думу РФ. Как он сообщил в понедельник корреспонденту «Росбалта», такое решение сегодня единогласно приняла Канавинская избирательная комиссия Нижнего Новгорода. Гоголев считает сам факт своей регистрации кандидатом победой. «Мы смогли разрушить миф, что в России нельзя, открыто заявляя о свое нетрадиционной сексуальной ориентации, заниматься политикой, - заявил он. Это стало возможным только при Путине. Я плюну в лицо любому, кто скажет, что демократии в России нет».

Напомним, что Денис Гоголев 8 октября сдал в избирательную комиссии 5,9 тыс. подписей - на 900 больше, чем необходимо для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы. Подписи, как отметил Гоголев, ему удалось собрать за неделю. По его информации, среди подписантов, в основном, женщины.

Денис Гоголев и Михаил Морозов стали известной гей-парой после того, как Михаил изъявил желание участвовать в конкурсе «Мисс Нижний Новгород». Известности будущему кандидату добавил также скандал в Нижегородской епархии, священник которой тайно обвенчал гомосексуальную пару.