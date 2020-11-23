Мэрия Москвы подала иск в суд против Наташи Королёвой с требованием признать здание в котором располагается театр певицы на Мосфильмовской улице, самостроем.
Артистка сообщила изданию "Собеседник", что пребывает в шоке от этой ситуации, поскольку столичная администрация не высылала ей никаких уведомлений.
"Данное помещение официально зарегистрировано, первый этаж принадлежит компании "Донстрой", второй этаж помещения принадлежит мне, что официально (повторюсь) подтверждается всей необходимой документацией", — парировала обвинения Королёва.
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.