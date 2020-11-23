Наташа Королёва оказалась в центре очередного скандала

Мэрия Москвы подала иск в суд против Наташи Королёвой с требованием признать здание в котором располагается театр певицы на Мосфильмовской улице, самостроем.

Артистка сообщила изданию "Собеседник", что пребывает в шоке от этой ситуации, поскольку столичная администрация не высылала ей никаких уведомлений.