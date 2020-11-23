Певец Михаил Муромов впервые назвал имя человека, который стрелял в Игоря Талькова.

Напомним, музыканта убили 6 октября 1991 в Дворце спорта "Юбилейный" Санкт-Петербурга.

"Стрелял-то Малахов, я это точно знаю. Причем Малахов не в Талькова целился. Он не видел, куда стреляет. Грохнул на выстрел, на шум", - утверждает музыкант.

"Это нигде и никогда не пишут. Во всем обвиняют Шляфмана. А Валере что оставалось делать? Ему сказали: "Езжай в Израиль", – вот он и уехал", - добавил Муромов.