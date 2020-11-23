Родственники Сергея Захарова отозвали иск против Михаила Ефремова

Родственники погибшего курьера в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова отозвали иск против актёра о возмещении морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Ранее Ефремов выплатил потерпевшей стороне три миллиона рублей и 111 тысяч рублей в качестве компенсации на оплату похорон погибшего.

Команда адвокатов, которые представляют Ефремова в суде, считают, что актёру должны снизить срок пребывания в тюрьме.