В центре Москвы в трёхкомнатной квартире на Арбате, которой когда-то владел Армен Джигарханян, создадут музей легендарного актёра.

Об этом рассказал бизнесмен Юрий Растегин, который владеет квартирой последние пять лет.

"Я подписал соглашение с Арменом Борисовичем. Он дал согласие, чтобы там был его музей, разрешил использовать его фотографии. Это была благодарность за то, что я предоставил ему пожизненное проживание. У меня есть видеозапись, где мы заключаем такой договор", — сообщил бизнесмен "Комсомольской правде".