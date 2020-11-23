Актёр из "Ворониных" пожаловался на безденежье

После смерти Бориса Клюева съёмки комедийного сериала "Воронины" приостановлены.

Сейчас съёмочная группа и актёрский состав сидят без работы и без денег. Об этом рассказал исполнитель одной из главных ролей Георгий Дронов.

"Да, мы сидим без денег. Любой человек и в нашей съемочной группе, среди актеров, и, я думаю, даже среди зрителей понимает, что с уходом из жизни нашего "папы" жизнь Ворониных остановилась", — пояснил актёр.

Артист признался, что уже давно израсходовал подушку безопасности и не может найти работу по специальности.