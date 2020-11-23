Дочь Заворотнюк высказалась о съёмках матери у Малахова

Недавно появились слухи о том, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось и она приняла участие в съёмках передачи Андрея Малахова.

Эти слухи опровергла дочь актрисы Анна Заворотнюк. Она написала в Instagram, что позиция семьи остаётся неизменной — личную жизнь артистки не будут выносить на обсуждение публики.