Недавно появились слухи о том, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось и она приняла участие в съёмках передачи Андрея Малахова.
Эти слухи опровергла дочь актрисы Анна Заворотнюк. Она написала в Instagram, что позиция семьи остаётся неизменной — личную жизнь артистки не будут выносить на обсуждение публики.
"Нет, конечно, не верьте всем этим газетенкам. Мы также придерживаемся позиции "без комментариев", — пишет дочь Заворотнюк.
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.