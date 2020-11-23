Алибасов назовёт ребёнка в честь пандемии коронавируса

Недавно стало известно, что массажистка Бари Алибасова Виктория Полторацкая ждёт от него ребёнка.

Скандальный продюсер хочет выбрать необычное имя для ребёнка. Если будет сын — его назовут Ковидом, а дочь именуют Пандемией. Об этом сообщил помощник продюсера Вадим Горжанкин.