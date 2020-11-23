Недавно стало известно, что массажистка Бари Алибасова Виктория Полторацкая ждёт от него ребёнка.
Скандальный продюсер хочет выбрать необычное имя для ребёнка. Если будет сын — его назовут Ковидом, а дочь именуют Пандемией. Об этом сообщил помощник продюсера Вадим Горжанкин.
"По всей видимости, такие неординарные имена выбраны Бари Каримовичем не случайно. В отличие от многих артистов известный продюсер видит во всем новые пути и возможности, даже в пандемии коронавируса", — пояснил Горжанкин.
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