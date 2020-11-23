Скончался второй автор идеи флешмоба Ice Bucket Challenge

В возрасте 37 лет скончался один из основателей флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куин.

Причина его смерти — боковой амиотрофический склероз. Об этом сказано на его странице в Facebook.

"Мы с глубокой печалью должны сообщить о том, что Патрик умер сегодня рано утром. Он был во многих отношениях настоящим подарком судьбы для всех нас. Мы будем помнить его за способность воодушевлять и мужество, проявленные в его неустанной борьбе с ALS", — сказано в сообщении.

Напомним, в 2019 году от этого же заболевания скончался первый основатель Ice Bucket Challenge Питер Фрейтс.