Сын Фёдора Добронравова Виктор воспитывает двух дочерей и признаётся, что его отец "ужасный дед", поскольку постоянно балует внучек.

"Мой папа — ужасный и безответственный дед. Он этого не скрывает, сам говорит: "Родители, воспитывайте детей, а я их буду баловать". Он передает бесконечные сувениры, сладости, конфеты. Когда дедушка приезжает с подарками, то мы его ругаем. А он все равно детей балует", — пояснил артист.