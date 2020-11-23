Юлия Волкова потеряла голос из-за онкологии

Экс-участница группы "Тату" Юлия Волкова давно пропала из светской тусовки из-за онкологического заболевания.

Певице удалось преодолеть трудный период и восстановиться после проблем со здоровьем, однако год назад произошёл рецидив рака щитовидной железы.

Волкова обратилась к врачам в Сеуле. Во время удаления опухоли хирурги случайно повредили нерв из-за которого у певицы началась проблемы с речью. Волкова призналась, что больше не может петь, хотя она регулярно думает о возвращении на сцену.