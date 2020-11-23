Сейчас известный актёр Павел Прилучный находится в травматологическом отделении московской больницы имени Пирогова.
Его экстренно госпитализировали ночью с многочисленными травмами головы. Сообщалось, что артиста сильно избили. "Комсомольская правда" утверждает, что Прилучный обратился в полицию и рассказал, что на него действительно напали.
Актёр не даёт никаких комментариев относительно произошедшего. Сейчас у него диагностирован перелом черепа и лицевой кости.
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.