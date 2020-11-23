Павел Прилучный обратился в полицию

Сейчас известный актёр Павел Прилучный находится в травматологическом отделении московской больницы имени Пирогова.

Его экстренно госпитализировали ночью с многочисленными травмами головы. Сообщалось, что артиста сильно избили. "Комсомольская правда" утверждает, что Прилучный обратился в полицию и рассказал, что на него действительно напали.

Актёр не даёт никаких комментариев относительно произошедшего. Сейчас у него диагностирован перелом черепа и лицевой кости.