Павла Прилучного избили. Он в травматологии

Актёр Павел Прилучный госпитализирован в травматологию. Звезду сериала "Мажор" избили.

По информации Telegram-канала "Hue", у Прилучного диагностирован "перелом лицевых костей, ссадины головы и ушибы".

По неподтверждённым сведениям, избит актёр был накануне в Калининграде. К врачам обратился сам по прилёту в Москву.

Как сообщает Baza, сейчас Прилучный находится в институте им. Пирогова.

Информация о его состоянии и обстоятельства случившегося уточняются. Пока известно только, что алкоголь в анализах актера не обнаружен.

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