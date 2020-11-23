Павла Прилучного избили. Он в травматологии

Актёр Павел Прилучный госпитализирован в травматологию. Звезду сериала "Мажор" избили.
По информации Telegram-канала "Hue", у Прилучного диагностирован "перелом лицевых костей, ссадины головы и ушибы".
По неподтверждённым сведениям, избит актёр был накануне в Калининграде. К врачам обратился сам по прилёту в Москву.
Как сообщает Baza, сейчас Прилучный находится в институте им. Пирогова.
Информация о его состоянии и обстоятельства случившегося уточняются. Пока известно только, что алкоголь в анализах актера не обнаружен.
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