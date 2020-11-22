Певица Анна Седокова решила раз и навсегда ответить людям, которые критикуют её из-за возраста.

Артистке часто пишут в соцсетях, что ей уже 40 лет, однако она продолжает петь о подростковой любви и вызывающе одеваться.

"Да, я поддерживаю себя в форме, занимаюсь, но я не борюсь со старостью. Скорее, с ошибками юности, как культура питания, к примеру. В голове слова из какой-то рекламы про "первые признаки старения" и там показывают девушку младше меня. Если честно, я бы назвала это "признаками появления ума". И прекратила оценивать пригодность женщины по цифрам в паспорте. Мы же не делаем так с мужчинами", — объяснила певица.