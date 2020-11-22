Известный хореограф Мигель объяснил поклонникам, почему отказывается от совместных фото с фанатами.

Недавно он встретил малоизвестного актёра Дмитрия Чинкова и сфотографировался с ним. Артист тут же опубликовал фото в Instagram и сделал подпись, которая оскорбила хореографа.

"Подходите ко мне этот чел, значит, и говорит: "Ты в "Танцах", чувак, поздравляю". Ну, я смотрю на него с недоумением, разворачиваюсь и ухожу. Потом возвращаюсь такой и говорю: "А ты в России, здесь не до танцев". И фоткаюсь с ним. А че? Не каждый день эфиопа на улице встретишь", — написал Чинков.

"Почему не фоткаюсь? Вот поэтому. Привет из Эфиопии…Актер фигов", — ответил ему Мигель в соцсети.