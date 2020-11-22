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Джигарханян выгнал своего пасынка из собственного театра

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Несмотря на то, что Армен Джигарханян усыновил своего пасынка Степана, он никогда не был с ним близок.

Об этом рассказал друг актёра Владимир Быстряков. По его словам, однажды Джигарханян даже выгнал пасынка из собственного театра, хотя старался всех близких устроить на работу к себе.

"Сын Степан — это всё не то. Он был ему не родной. И хотя в процессе всех перипетий Джигарханян его усыновил, отношения у них не ладились. Всем было известно, что Армен Борисович выгнал Степана из театра. В принципе Джигарханян был человек добрый. Старался всех близких устроить. У него и Татьяна Власова, мать Степана, в директорах театра ходила. И тоже чем-то не устроила", — пояснил композитор.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева
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