Джигарханян выгнал своего пасынка из собственного театра

Несмотря на то, что Армен Джигарханян усыновил своего пасынка Степана, он никогда не был с ним близок.

Об этом рассказал друг актёра Владимир Быстряков. По его словам, однажды Джигарханян даже выгнал пасынка из собственного театра, хотя старался всех близких устроить на работу к себе.