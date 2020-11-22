Несмотря на то, что Армен Джигарханян усыновил своего пасынка Степана, он никогда не был с ним близок.
Об этом рассказал друг актёра Владимир Быстряков. По его словам, однажды Джигарханян даже выгнал пасынка из собственного театра, хотя старался всех близких устроить на работу к себе.
"Сын Степан — это всё не то. Он был ему не родной. И хотя в процессе всех перипетий Джигарханян его усыновил, отношения у них не ладились. Всем было известно, что Армен Борисович выгнал Степана из театра. В принципе Джигарханян был человек добрый. Старался всех близких устроить. У него и Татьяна Власова, мать Степана, в директорах театра ходила. И тоже чем-то не устроила", — пояснил композитор.
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская побывала в салоне красоты и изменила причёску после смерти экс-мужа.