Ранее Стас Михайлов критиковал своих коллег, которые просили помощи у государства.
Он заявлял, что лично продолжает платить зарплату своим музыкантам, несмотря на отсутствие концертов. Однако певец Александр Скляр утверждает, что это неправда.
"Он рассказал, что продолжает обеспечивать собственный коллектив даже во время отсутствия концертов. Наглая циничная ложь! За все время пандемии этот субъект ни копейкой! не помог своим музыкантам, бросив их на произвол судьбы", — написал артист в Facebook.
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская побывала в салоне красоты и изменила причёску после смерти экс-мужа.