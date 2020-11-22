Александр Скляр обвинил Стаса Михайлова во лжи

Ранее Стас Михайлов критиковал своих коллег, которые просили помощи у государства.

Он заявлял, что лично продолжает платить зарплату своим музыкантам, несмотря на отсутствие концертов. Однако певец Александр Скляр утверждает, что это неправда.