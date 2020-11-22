Привычные нашему слуху фамилии имеют интересное происхождение.

Владимир Максимов, гендиректор информационно-исследовательского центра "История фамилии", проанализировал фамилии представителей отечественного шоу-бизнеса.

Например, Ургант, по словам Максимова, имеет эстонские корни и происходит от слова "ург", которое переводится как нора, трущоба, захолустье.

Лобода — по-украински просто лебеда.

Фамилия Дудь - это слово, производное от имени Давид. Так имя псалмопевца произносили православные галичане.

"Глагол "дзюбаты" — это клевать, щипать, долбить (укр.). Но там и другие значения есть. Допустим, Дзюба — от "дзюбатый" — человек, у которого оспинки на лице, которой переболел оспой и остались следы, или было ранение его в область лица — у нас довольно много таких прозвищ. Другое прозвище с этим же значением — это щербатый", — объяснил Владимир Максимов в интервью Пятому каналу.