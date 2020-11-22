Сын Валерии Арсений Шульгин совсем скоро сам станет отцом. Его молодая жена Лиана находится на позднем сроке беременности.
Недавно Шульгин узнал пол своего будущего ребёнка. Оказалось, что у пары родится девочка. Сын певицы признался, что изначально хотел мальчика.
"Когда все друзья ждали пацана! На самом деле вначале хотел мальчика. Потом как узнал, что будет девочка — моя сладкая принцесса, уже хотел только ее", — пояснил Шульгин.
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская побывала в салоне красоты и изменила причёску после смерти экс-мужа.