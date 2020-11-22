Сын Валерии узнал пол своего будущего ребёнка

Сын Валерии Арсений Шульгин совсем скоро сам станет отцом. Его молодая жена Лиана находится на позднем сроке беременности.

Недавно Шульгин узнал пол своего будущего ребёнка. Оказалось, что у пары родится девочка. Сын певицы признался, что изначально хотел мальчика.