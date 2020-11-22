Данила Поперечный назвал Моргенштерна "супернаивным дурилой"

Стендап-комик сомневается в успехе ресторанного бизнеса эпатажного музыканта.

Блогер объяснил, что творчество Алишера Моргенштерна ему нравится, хотя он и признаёт, что рэпер многое заимствует у иностранных коллег.

В том, что у музыканта есть чутьё в деле шоу-бизнеса, Поперечный не сомневается, а вот открытие ресторана в разгар пандемии считает неудачной затеей.

Юмориста удивляет то, что Моргенштерн вложился в ресторанный бизнес, потратив почти миллион долларов на модернизацию старого помещения, но при этом рэпер делит бизнес с партнёрами.

"Моргенштерн здесь выглядит супернаивным дурилой, который вообще не вовлечен в то, что он делает", — сказал комик в YouTube-подкасте "Без души".

Сам музыкант в интервью Юрию Дудю признавался, что "наигрался с музыкой" и теперь хочет "поиграть в ресторанный бизнес".