Вдова Баталова со слезами обратилась к Дрожжиной и Цивину

Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко со слезами на глазах попросила Наталью Дрожжину и Михаила Цивина вернуть наследство её умершего мужа.

Ранее она обвинила их в том, что они мошенническим путём завладели недвижимостью, которая принадлежала Баталову.