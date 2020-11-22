Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко со слезами на глазах попросила Наталью Дрожжину и Михаила Цивина вернуть наследство её умершего мужа.
Ранее она обвинила их в том, что они мошенническим путём завладели недвижимостью, которая принадлежала Баталову.
"Верните Машке её дом… Чтоб она не просила ни у кого", — обратилась к ним Леонтенко в эфире телеканала НТВ не сдерживая слёз.
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская побывала в салоне красоты и изменила причёску после смерти экс-мужа.