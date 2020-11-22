Ургант попросил Басту "впихнуть" дочь на шоу "Голос"

Ведущий потроллил тему скандала в вокальном телевизионном конкурсе.

Нашумевшую историю, когда жюри обвинили в том, что они продвигают на проект своих, ведущий решил юмористически обыграть.

Ваня хотел воспользоваться своим служебным положением и на правах ведущего Первого канала постарался определить свою дочь в шоу, жюри которого постоянно обвиняют в предвзятости и необъективности оценок. С такой деликатной просьбой он обратился к одному из судей "Голоса" — рэперу Василию Вакуленко (Басте).

"У меня вот такой вопрос. Вася, поскольку ты в "Голосе" сейчас, слушай. Я ведущий Первого канала, у меня дочка. Она, в общем, поёт. Есть какой-то вариант, чтобы, на основании того, что я ведущий, впихнуть дочку к вам?" — спросил у певца Иван Ургант.

Баста на предложение ответил с предельной серьёзностью. Он объяснил, что сейчас квоты на блат в шоу закончились.

Тогда Ургант поинтересовался у него, как бы определить бабушку в передачу "Голос 60+". Рэпер посоветовал ушлому ведущему обратиться с такой просьбой к Льву Лещенко.