"Босоногий мальчик" отечественного шоу-бизнеса пришёлся по душе американской публике.
Леонид Агутин поделился в своём Instagram-аккаунте радостной новостью.
Исполнитель потеснил девяносто конкурентов на конкурсе "Американская песня года". Музыкальное жюри США отметило его в категории "Мировые исполнители".
Впечатлил Леонид Николаевич западных ценителей музыки песней на английском языке под названием "Just a Rainy Day" ("Просто дождливый день").
"Вот те на! "Американская песня года" у нас… Ещё вчера я и о номинации не мечтал. В общем, чудеса!" — написал певец в своем микроблоге.
Леонид может претендовать и на "Гран-при" с денежной премией в $50 тыс. Итоги конкурса станут известны 25 ноября.
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