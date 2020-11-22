Леонид Агутин победил на "Американской песне года"

"Босоногий мальчик" отечественного шоу-бизнеса пришёлся по душе американской публике.

Леонид Агутин поделился в своём Instagram-аккаунте радостной новостью.

Исполнитель потеснил девяносто конкурентов на конкурсе "Американская песня года". Музыкальное жюри США отметило его в категории "Мировые исполнители".

Впечатлил Леонид Николаевич западных ценителей музыки песней на английском языке под названием "Just a Rainy Day" ("Просто дождливый день").

"Вот те на! "Американская песня года" у нас… Ещё вчера я и о номинации не мечтал. В общем, чудеса!" — написал певец в своем микроблоге.

Леонид может претендовать и на "Гран-при" с денежной премией в $50 тыс. Итоги конкурса станут известны 25 ноября.