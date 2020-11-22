"К своим пришёл": Панин забрёл на улицу для "голубых"

Скандальный актёр Алексей Панин продолжает открывать для себя европейскую культуру.

С недавних пор артист проживает в Испании и на днях решил поделиться в соцсетях видео своего путешествия на улицу "голубых".

"Не совсем понимаю, что за улица. Попали на улочку, связанную с сексом. Много белья, преимущественно мужского, сетка такая мужская. Клянусь, специально не искал, само получилось", — комментирует видео актёр.

Подписчики написали под публикацией много забавных комментариев, один из которых гласил: "Лёха к своим пришёл".