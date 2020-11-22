Знаменитую ведущую просто забросали странными посланиями.
Ольга Бузова пожаловалась на то, что какой-то недоброжелатель, вероятно, из числа знакомых звезды, выложил её номер в Сеть.
Стоило только секретным цифрам появиться в открытом доступе, как тысячи людей поспешили удостовериться, действительно ли у них появился телефон знаменитой Ольги Бузовой.
По словам поющей ведущей, большая часть сообщений носила непристойный характер. На девушку обрушился шквал негатива. Кто-то посчитал нужным скидывать Ольге снимки в стиле "ню".
Когда Бузова немного оправилась от шока, она проанализировала полученные сообщения и пришла к выводу, что весточку о себе ей поспешили отправить сотни неадекватных личностей.
Пользоваться прежним номером телефона Ольга уже не может, так как ей звонят на него ежесекундно. Бузовой пришлось обзавестись новым номером телефона.
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