Бузова рассказала, что ей присылали на "слитый" в Сеть номер

Знаменитую ведущую просто забросали странными посланиями.

Ольга Бузова пожаловалась на то, что какой-то недоброжелатель, вероятно, из числа знакомых звезды, выложил её номер в Сеть.

Стоило только секретным цифрам появиться в открытом доступе, как тысячи людей поспешили удостовериться, действительно ли у них появился телефон знаменитой Ольги Бузовой.

По словам поющей ведущей, большая часть сообщений носила непристойный характер. На девушку обрушился шквал негатива. Кто-то посчитал нужным скидывать Ольге снимки в стиле "ню".

Когда Бузова немного оправилась от шока, она проанализировала полученные сообщения и пришла к выводу, что весточку о себе ей поспешили отправить сотни неадекватных личностей.

Пользоваться прежним номером телефона Ольга уже не может, так как ей звонят на него ежесекундно. Бузовой пришлось обзавестись новым номером телефона.