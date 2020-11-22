Ксения Собчак вместе со своим мужем посетила Троице-Сергиевскую лавру, однако удивлена осталась не храмом, а туалетом.
После посещения лавры журналистка опубликовала в Instagram фотографию туалета, за который она заплатила целых 15 рублей с помощью бесконтактной оплаты.
"Туалет у лавры — это, простите, очко. Причем платное очко, где 15 рублей принимают по карте! Чистый Пелевин. Айфоном заплатить 15 рублей можно, а сделать нормальный туалет — нет", — подписала фото Собчак.
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