Собчак устроила скандал из-за туалета в Троице-Сергиевской лавре

Ксения Собчак вместе со своим мужем посетила Троице-Сергиевскую лавру, однако удивлена осталась не храмом, а туалетом.

После посещения лавры журналистка опубликовала в Instagram фотографию туалета, за который она заплатила целых 15 рублей с помощью бесконтактной оплаты.