Не все понимают искусство супруга Ксении Собчак.
Творчество Константина Богомолова раскритиковал актёр Александр Лазарев-младший.
Он рассказал, что ему не по душе смелые интерпретации классических произведений режиссёра.
О постановках эпатажного театрального деятеля Лазарев-младший поговорил в YouTube-шоу "Изолента Live".
Актёр вспомнил, что когда-то Марк Захаров был в восторге от молодого режиссёра, который работал в "Ленкоме" и поставил там "Идиота" и "Бориса Годунова", однако потом к нему пришло разочарование.
Алекасндр Лазарев привёл лишь некоторые "режиссёрские находки" Богомолова. Он рассказал, что в "Идиоте" он очень своеобразно показал Настасью Филипповну.
"Раздел донага, посадил за решётку, и она детским голосом рассказывала про менструальную кровь", — описал актёр один из эпизодов необычной постановки в интервью Петру Лидову.
Он также вспомнил эпизод, когда "Пушкин пошёл пописать в кусты".
Такими приёмами, по мнению Александра Лазарева, режиссёр "превращает искусство в омерзительную дрянь".
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская побывала в салоне красоты и изменила причёску после смерти экс-мужа.