Лазарев обрушился на Богомолова с беспощадной критикой

Не все понимают искусство супруга Ксении Собчак.

Творчество Константина Богомолова раскритиковал актёр Александр Лазарев-младший.

Он рассказал, что ему не по душе смелые интерпретации классических произведений режиссёра.

О постановках эпатажного театрального деятеля Лазарев-младший поговорил в YouTube-шоу "Изолента Live".

Актёр вспомнил, что когда-то Марк Захаров был в восторге от молодого режиссёра, который работал в "Ленкоме" и поставил там "Идиота" и "Бориса Годунова", однако потом к нему пришло разочарование.

Алекасндр Лазарев привёл лишь некоторые "режиссёрские находки" Богомолова. Он рассказал, что в "Идиоте" он очень своеобразно показал Настасью Филипповну.

"Раздел донага, посадил за решётку, и она детским голосом рассказывала про менструальную кровь", — описал актёр один из эпизодов необычной постановки в интервью Петру Лидову.

Он также вспомнил эпизод, когда "Пушкин пошёл пописать в кусты".

Такими приёмами, по мнению Александра Лазарева, режиссёр "превращает искусство в омерзительную дрянь".