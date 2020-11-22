Перед смертью Джигарханян сделал откровенное признание

Как встречал смерть один из выдающихся актёров современности.

Вторая супруга Армена Борисовича, с которой артист повторно сочетался браком в последние годы жизни, рассказала о мужестве актёра.

Татьяна Власова рассказала, что Армен Джигарханян был очень волевым человеком и никогда ни на что не жаловался. Даже когда смерть стояла на пороге, Армен Борисович крепился и не подавал вида, что ему плохо.

"Он мне сказал: "Я тебя очень люблю". У него была в тот момент уже мученическая улыбка. И на следующий день его не стало. Он мужественный человек, мужчина. Никогда не жаловался. Он был великий человек и актер", — объяснила супруга выдающегося режиссёра в эфире программы "Ты не поверишь!".

Татьяна вспомнила мудрость и порядочность супруга. Она рассказала, что однажды поинтересовалась у мужа, чего он попросит для себя. Армен ей ответил, что для себя просить стыдно.

Женщина отметила равнодушие мужа к роскоши. Он не нуждался в дорогих вещах и обходился самым необходимым. В этом, по признанию Татьяны, они были похожи.