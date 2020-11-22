Спустя месяц после смерти Дмитрия Стужука его бывшая супруга София всё-таки решилась рассказать детям о трагедии.

Это произошло накануне дня рождения четырёхлетнего Давида, который попросил в качестве подарка увидеться с папой.

"Пришлось объяснять ребёнку, почему папа не придёт на его день рождения, почему папы больше нет. Мне было явно больнее, чем ему", — написала Стужук в блоге.

"Не знаю, почему наваливается всё в один момент. Они больше месяца не спрашивали про папу. Наверное, дали немного прийти в себя. Лола каждый день говорит: "Где папа? Пошли искать папу". Теперь Давид. Пока все дети просят подарки на день рождения, мой сын попросил папу", — добавила она.