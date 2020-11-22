Лолита Милявская начала "жить для себя". Это произошло после развода с последним мужем Дмитрием Ивановым.
"У меня сейчас самый офигительный период — я могу трахаться и не залетать", — отметила певица.
Поэтому она решила, что будет навёрстывать упущенное после выхода из токсичных отношений.
"Когда меня спрашивают, сколько мальчиков у тебя было, то я отвечаю: ни одного, потому что все были мужчины. Я пять раз была замужем. И каждый раз, разойдясь с одним, потом быстро навёрстывала всё, что пропустила", — добавила Лолита.
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская побывала в салоне красоты и изменила причёску после смерти экс-мужа.