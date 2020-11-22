Лолита Милявская рассказала, чем занимается после развода

Лолита Милявская начала "жить для себя". Это произошло после развода с последним мужем Дмитрием Ивановым.

"У меня сейчас самый офигительный период — я могу трахаться и не залетать", — отметила певица.

Поэтому она решила, что будет навёрстывать упущенное после выхода из токсичных отношений.