Недавно были опубликованы результаты исследования, согласно которым половина россиян не смотрит новогодние шоу и концерты.
Это попыталась объяснить певица Ирина Аллегрова. Она обвинила в падении рейтингов продюсеров, которые "слишком перестарались" изменяя формат проектов.
По мнению Аллегровой, основная аудитория "голубых огоньков" — это люди старшего возраста, которые не любят перемены.
"Уход от традиций, которые были раньше, их смущает. "Огонёк" есть "огонёк", и его, на мой взгляд, надо оставлять в том виде, в котором он был раньше. А молодежь не будет его смотреть, мне так кажется. Молодежь иначе справляет Новый год, лично моё мнение", — пояснила певица.
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская побывала в салоне красоты и изменила причёску после смерти экс-мужа.