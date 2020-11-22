Аллегрова объяснила, почему россияне не смотрят новогодние шоу

Недавно были опубликованы результаты исследования, согласно которым половина россиян не смотрит новогодние шоу и концерты.

Это попыталась объяснить певица Ирина Аллегрова. Она обвинила в падении рейтингов продюсеров, которые "слишком перестарались" изменяя формат проектов.

По мнению Аллегровой, основная аудитория "голубых огоньков" — это люди старшего возраста, которые не любят перемены.