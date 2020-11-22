Сразу у нескольких участников популярного на ТНТ шоу "Танцы" обнаружили коронавирусную инфекцию.
Телеканал принял решение приостановить съёмки шоу до 2021 года. Об этом сообщила телеведущая Ляйсан Утяшева. К съёмкам планируют вернуться, когда ситуация с коронавирусом улучшится.
"Мы прекрасно понимаем разочарование миллионов поклонников проекта, но уверены, что они нас поймут. Мы планируем возобновить съёмки в начале 2021 года и обязательно поставим красивую точку в последнем сезоне", — сообщил изданию "СтарХит" генеральный продюсер Comedy Club Production Вячеслав Дусмухаметов.
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