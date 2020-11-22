Съёмки "Танцев" на ТНТ приостановили из-за коронавируса

Сразу у нескольких участников популярного на ТНТ шоу "Танцы" обнаружили коронавирусную инфекцию.

Телеканал принял решение приостановить съёмки шоу до 2021 года. Об этом сообщила телеведущая Ляйсан Утяшева. К съёмкам планируют вернуться, когда ситуация с коронавирусом улучшится.