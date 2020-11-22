Валерий Меладзе снова заговорил о проблемах, с которыми столкнулись артисты в период пандемии.

На шоу "Личные связи" он пожаловался, что из-за ограничительных мер стало меньше корпоративов, а это напрямую отражается на психологическом состоянии сотрудников.

"На нашу индустрию вообще никто не обращает внимания, а между тем мы занимаемся очень важным делом. Мы даём людям эмоции, положительные эмоции. Мы "озвучиваем" их жизнь, их праздники, их отношения. Когда люди влюблены, им нужна музыка. И мне много раз говорили: "Под вашу музыку мы познакомились, и теперь у нас семья", — заявил Меладзе.