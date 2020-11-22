Георгий Дронов пожаловался на безденежье

Звезда российских сериалов про семейные ценности присоединился к хору недовольных отсутствием работы актёров.

Своё безденежье и финансовые проблемы коллег по сериалу Георгий Дронов связал не только с пандемией.

Актёр уверен, что без работы они остались после ухода из жизни их экранного отца Бориса Клюева. Осиротевшие "Воронины" находятся в растерянности.

"Я — основной кормилец в семье. Не служу в академическом театре. Все мои роли коммерческие. Сейчас нет финансовой поддержки из-за коронавируса", — объяснил Дронов в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Михаил Боярский ранее призвал актёров "быть мужиками" и искать себе на время пандемии другую работу. На этот счёт у Георгия Дронова своё мнение.