Звезда российских сериалов про семейные ценности присоединился к хору недовольных отсутствием работы актёров.
Своё безденежье и финансовые проблемы коллег по сериалу Георгий Дронов связал не только с пандемией.
Актёр уверен, что без работы они остались после ухода из жизни их экранного отца Бориса Клюева. Осиротевшие "Воронины" находятся в растерянности.
"Я — основной кормилец в семье. Не служу в академическом театре. Все мои роли коммерческие. Сейчас нет финансовой поддержки из-за коронавируса", — объяснил Дронов в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
Михаил Боярский ранее призвал актёров "быть мужиками" и искать себе на время пандемии другую работу. На этот счёт у Георгия Дронова своё мнение.
"Я могу работать дворником и педагогом, постановщиком и воспитателем. Но меня готовили к актёрской карьере, поэтому я не понимаю, зачем мне теперь компьютером забивать гвозди", — объяснил актёр.
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская побывала в салоне красоты и изменила причёску после смерти экс-мужа.