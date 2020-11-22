Ольга Бузова стала жертвой информационного слива

Поющая ведущая была возмущена тем, что кто-то выложил в открытый доступ номер её мобильного телефона.

Личная информация звёзд всё чаще становится предметом охоты недобросовестных личностей.

Недавно от слива личного видео пострадал нападающий ФК "Зенит" Артём Дзюба.

Ольге Бузовой повезло больше — достоянием общественности стал всего лишь её номер телефона.

Ведущая "Дома-2" записала на видео своё негодование, граничащее с истерикой.

Ольга пожаловалась на то, что некоторый интернет-ресурс не только опубликовал номер её мобильного телефона, но призвал людей позвонить звезде ТВ и Instagram.

Многие воспользовались советом и обрушили на ведущую лавину звонков и сообщений.