Александр Колтовой выдавал Наталью Климову за супругу

Обстоятельства трагической гибели ведущего канала НТВ до сих пор полны загадок.

Первоначально средства массовой информации сообщали, что в кабине пилота находилась супруга Колтового, однако вскоре жена погибшего вышла на связь и опровергла сообщение о своей смерти.

Путаницу спровоцировало то, что Александр записал в бортовом журнале свою спутницу Наталью Климову как супругу.

Подруги Натальи знали о знакомстве женщины с ведущим передачи "Звёзды сошлись", однако уверены, что их могли объединять только дружеские отношения.

Мать двоих детей Наталья Климова, которая занимала хорошую должность в одном из московских банков, состояла в разводе со своим бывшим супругом, с которым поддерживала хорошие отношения.

Женщина, по убеждению подруг, просто поддалась на уговоры Колтового полетать над городом. Подобные предложения получала и Лера Кудрявцева.