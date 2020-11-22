Обстоятельства трагической гибели ведущего канала НТВ до сих пор полны загадок.
Первоначально средства массовой информации сообщали, что в кабине пилота находилась супруга Колтового, однако вскоре жена погибшего вышла на связь и опровергла сообщение о своей смерти.
Путаницу спровоцировало то, что Александр записал в бортовом журнале свою спутницу Наталью Климову как супругу.
Подруги Натальи знали о знакомстве женщины с ведущим передачи "Звёзды сошлись", однако уверены, что их могли объединять только дружеские отношения.
Мать двоих детей Наталья Климова, которая занимала хорошую должность в одном из московских банков, состояла в разводе со своим бывшим супругом, с которым поддерживала хорошие отношения.
Женщина, по убеждению подруг, просто поддалась на уговоры Колтового полетать над городом. Подобные предложения получала и Лера Кудрявцева.
"Я не могу себе представить, чтобы она могла пойти на каике-то отношения с мужчиной, зная о том, что он несвободен в своем выборе. Она не такой человек, и никогда, сколько я её знала, им не была", — рассказала подруга Натальи порталу teleprogramma. pro.
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