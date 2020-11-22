Дибров неудачно пошутил и обидел Екатерину Шпицу

Екатерина Шпица и Антон Хабаров подверглись интеллектуальному испытанию в передаче "Кто хочет стать миллионером?".

Актёры отвечали на вопросы викторины для эрудитов, а Дмитрий Дибров параллельно задавал гостям вопросы о жизни.

В частности, ведущего, который в этом году пережил микроинсульт, интересовали занятия актёров во время самоизоляции.

Екатерина Шпица с радостью поделилась информацией о своём досуге в период всеобщего карантина, рассказав, что во время ограничительных мер наслаждалась общением с близкими и много готовила.

Дмитрий Дибров почему-то подверг сомнению кулинарные способности Екатерины.

"Неужели существует так много рецептов яичницы?" — неудачно съязвил ведущий.

Екатерину данное замечание, судя по всему, зацепило, однако она поспешила отшутиться.

Актриса сказала, что, если Дибров себя будет плохо вести, она не пригласит его на свой фирменный борщ.