Аллегрова дала совет создателям "новогодних огоньков"

Певица уверена, что новогодние ТВ шоу не нуждаются в "ребрендинге"

По мнению Ирины Аллегровой, целевая аудитория "голубых огоньков" — это люди старшего поколения.

Певица объяснила, что молодёжь не смотрит новогодние передачи, сидя часами у телевизора.

Исполнительница считает, что нововведения в передачах, которые стали традиционными, только отпугнут зрителя.