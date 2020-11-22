Певица уверена, что новогодние ТВ шоу не нуждаются в "ребрендинге"
По мнению Ирины Аллегровой, целевая аудитория "голубых огоньков" — это люди старшего поколения.
Певица объяснила, что молодёжь не смотрит новогодние передачи, сидя часами у телевизора.
Исполнительница считает, что нововведения в передачах, которые стали традиционными, только отпугнут зрителя.
"Огонек" есть "Огонек", и его, на мой взгляд, надо оставлять в том виде, в каком он был раньше. Какие-то навороты, новые изыски, они, безусловно, нужны во многих вещах. Но какие-то вещи традиционные, на мой взгляд, должны оставаться", — объяснила Ирина Александровна в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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