Ушла из жизни звезда сериала "Дикая роза"

О смерти актрисы, страдающей онкологическим заболеванием, сообщила национальная ассоциация актёров Мексики.

Актриса, которую российские зрители помнят по мексиканским мыльным операм "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут", скончалась 21 ноября.

Это те сериалы, через которые на жителей территории бывшего СССР, пахнуло западной свободой. Публика постсоветского пространства с замиранием сердца следила за перипетиями душещипательного мексиканского эпоса.

В сериале "Богатые тоже плачут" Малени Моралес сыграла роль Хеорхины — подруги главной коварной злодейки Эстер, которая строила козни Марианне. А в "Дикой розе" Малени Моралес играла любовницу Федерико Роблеса — юриста семьи Линарес.