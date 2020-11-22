О смерти актрисы, страдающей онкологическим заболеванием, сообщила национальная ассоциация актёров Мексики.
Актриса, которую российские зрители помнят по мексиканским мыльным операм "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут", скончалась 21 ноября.
Это те сериалы, через которые на жителей территории бывшего СССР, пахнуло западной свободой. Публика постсоветского пространства с замиранием сердца следила за перипетиями душещипательного мексиканского эпоса.
В сериале "Богатые тоже плачут" Малени Моралес сыграла роль Хеорхины — подруги главной коварной злодейки Эстер, которая строила козни Марианне. А в "Дикой розе" Малени Моралес играла любовницу Федерико Роблеса — юриста семьи Линарес.
"Национальная ассоциация актеров глубоко сожалеет о смерти нашей коллеги Малени Моралес, члена нашего профсоюза, сегодня ушедшей из жизни", — сообщили в ассоциации.
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская побывала в салоне красоты и изменила причёску после смерти экс-мужа.