"Бари ещё всё может": Алибасов станет отцом

73-летний продюсер сообщил радостную новость в своём Instagram.

Бари Каримович снова удивил публику. Недавно отец группы "На-На" опубликовал в своём микроблоге обольстительный танец живота, который для него исполнила его помощница по имени Виктория.

В Сети поползли слухи о романе Бари Алибасова с его ассистенткой. Предположения оказались верны. Танец живота был прелюдией для того, чтобы сообщить общественности интересную новость.

PR-директор артиста Вадим Горжанкин рассказал, что продюсер и его помощница Виктория ждут ребёнка.

"Бари Каримович попросил меня сообщить всем эту радостную новость. Сейчас Виктория находится на шестой неделе беременности", — заявил PR-специалист.

Избранница продюсера выразила надежду на то, что Лидия Федосеева-Шукшина не передумает и доведёт развод с Алибасовым до финала.

"Счастлива, что рожу ещё одного нанайца. Бари ещё всё может и даст фору многим молодым. Отдельное спасибо Лидии Николаевне и её адвокату Юлии Вербицкой-Линник, за то, что они решили вернуть подаренную Бари Каримовичу квартиру обратно. Теперь у них почти в руках дешёвая малогабаритная квартира в Новой Москве за два миллиона рублей. А у меня в руках гораздо больше — мой бесценный Барии", — прокомментировала ситуацию Виктория.

Бари Каримович опубликовал в своём Instagram короткое видео, на котором обнимает мать своего ребёнка.