73-летний продюсер сообщил радостную новость в своём Instagram.
Бари Каримович снова удивил публику. Недавно отец группы "На-На" опубликовал в своём микроблоге обольстительный танец живота, который для него исполнила его помощница по имени Виктория.
В Сети поползли слухи о романе Бари Алибасова с его ассистенткой. Предположения оказались верны. Танец живота был прелюдией для того, чтобы сообщить общественности интересную новость.
PR-директор артиста Вадим Горжанкин рассказал, что продюсер и его помощница Виктория ждут ребёнка.
"Бари Каримович попросил меня сообщить всем эту радостную новость. Сейчас Виктория находится на шестой неделе беременности", — заявил PR-специалист.
Избранница продюсера выразила надежду на то, что Лидия Федосеева-Шукшина не передумает и доведёт развод с Алибасовым до финала.
"Счастлива, что рожу ещё одного нанайца. Бари ещё всё может и даст фору многим молодым. Отдельное спасибо Лидии Николаевне и её адвокату Юлии Вербицкой-Линник, за то, что они решили вернуть подаренную Бари Каримовичу квартиру обратно. Теперь у них почти в руках дешёвая малогабаритная квартира в Новой Москве за два миллиона рублей. А у меня в руках гораздо больше — мой бесценный Барии", — прокомментировала ситуацию Виктория.
Бари Каримович опубликовал в своём Instagram короткое видео, на котором обнимает мать своего ребёнка.
"Я люблю! Скоро у нас будет ребенок! Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17. Вика, Спасибо! За то, что появилась в моей жизни!", — написал под видео продюсер.
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