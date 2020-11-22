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"Бари ещё всё может": Алибасов станет отцом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

73-летний продюсер сообщил радостную новость в своём Instagram.

"Бари ещё всё может": Алибасов станет отцом

Бари Каримович снова удивил публику. Недавно отец группы "На-На" опубликовал в своём микроблоге обольстительный танец живота, который для него исполнила его помощница по имени Виктория.

В Сети поползли слухи о романе Бари Алибасова с его ассистенткой. Предположения оказались верны. Танец живота был прелюдией для того, чтобы сообщить общественности интересную новость.

PR-директор артиста Вадим Горжанкин рассказал, что продюсер и его помощница Виктория ждут ребёнка.

"Бари Каримович попросил меня сообщить всем эту радостную новость. Сейчас Виктория находится на шестой неделе беременности", — заявил PR-специалист.

Избранница продюсера выразила надежду на то, что Лидия Федосеева-Шукшина не передумает и доведёт развод с Алибасовым до финала.

"Счастлива, что рожу ещё одного нанайца. Бари ещё всё может и даст фору многим молодым. Отдельное спасибо Лидии Николаевне и её адвокату Юлии Вербицкой-Линник, за то, что они решили вернуть подаренную Бари Каримовичу квартиру обратно. Теперь у них почти в руках дешёвая малогабаритная квартира в Новой Москве за два миллиона рублей. А у меня в руках гораздо больше — мой бесценный Барии", — прокомментировала ситуацию Виктория.

Бари Каримович опубликовал в своём Instagram короткое видео, на котором обнимает мать своего ребёнка.

"Я люблю! Скоро у нас будет ребенок! Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17. Вика, Спасибо! За то, что появилась в моей жизни!", — написал под видео продюсер.

 

 

 

 

Автор: Елена Былкина
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