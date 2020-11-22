Инсайдер: Малахов устроил Заворотнюк встречу с Жигуновым

Звезда сериала "Моя прекрасная няня", здоровье которой пошло на поправку, является одной из самых ожидаемых гостей на российском телевидении.

Сотрудница студии имени Горького ранее сообщила СМИ о том, что вероятнее всего съёмки Заворотнюк у Андрея Малахова уже состоялись.

Женщина рассказала, что однажды ночью всех ассистентов и работников технических цехов попросили не покидать служебные помещения, так как в студию прибыла актриса, которую никто не должен видеть.

Работники телевидения догадались, что вероятнее всего на съёмочной площадке встречали Анастасию Заворотнюк, которую Андрей Малахов давно стремился заполучить в качестве своей гости на передаче "Прямой эфир".

Сотрудник ТВ сообщил порталу popcake. tv, что на передачу также пригласили актёра и режиссёра Сергея Жигунова. Он должен появиться на программе с цветами для женщины, которую когда-то любил.

Коллега артиста подтвердил, что Жигунов рад увидеться с Анастасией. Актёр готов объяснить публике, почему их отношения с Заворотнюк не закончились свадьбой.