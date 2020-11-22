Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Пригожин рассказал о доходах артистов в новогодние праздники
Дзюба сыграет с "Ахматом" без капитанской повязки
Коляда спустя два года одержал победу на турнире ISU
Циклон "Сара" принесёт в Москву снегопад
Российские миротворцы обеспечивают водой жителей Карабаха
Делегация из России прибыла с визитом в Баку
"Мисс Мира" стала матерью, несмотря на "приговор" медиков
Гимнастка Саша Солдатова призналась в проблемах с психикой
Цымбалюк-Романовская изменила имидж после смерти Джигарханяна

Инсайдер: Малахов устроил Заворотнюк встречу с Жигуновым

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда сериала "Моя прекрасная няня", здоровье которой пошло на поправку, является одной из самых ожидаемых гостей на российском телевидении.

Инсайдер: Малахов устроил Заворотнюк встречу с Жигуновым

Сотрудница студии имени Горького ранее сообщила СМИ о том, что вероятнее всего съёмки Заворотнюк у Андрея Малахова уже состоялись.

Женщина рассказала, что однажды ночью всех ассистентов и работников технических цехов попросили не покидать служебные помещения, так как в студию прибыла актриса, которую никто не должен видеть.

Работники телевидения догадались, что вероятнее всего на съёмочной площадке встречали Анастасию Заворотнюк, которую Андрей Малахов давно стремился заполучить в качестве своей гости на передаче "Прямой эфир".

Сотрудник ТВ сообщил порталу popcake. tv, что на передачу также пригласили актёра и режиссёра Сергея Жигунова. Он должен появиться на программе с цветами для женщины, которую когда-то любил.

Коллега артиста подтвердил, что Жигунов рад увидеться с Анастасией. Актёр готов объяснить публике, почему их отношения с Заворотнюк не закончились свадьбой.

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Харассмент в Европе и продажная любовь
Ходченкова отказывается от съёмок в Голливуде ради карьеры в России
Маму Тимати атаковали разъярённые невестки и жёны
Владимир Соловьёв разочаровался в iPhone
Ида Галич рассказала, когда сделает пластику груди
Гол Кабелла принёс "Краснодару" первую победу за месяц
Скончался профессор МГУ Николай Богомолов
Пригожин рассказал о доходах артистов в новогодние праздники
Дзюба сыграет с "Ахматом" без капитанской повязки
Коляда спустя два года одержал победу на турнире ISU
Популярное
Российский шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская изменила имидж после смерти Джигарханяна

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская побывала в салоне красоты и изменила причёску после смерти экс-мужа.

Цымбалюк-Романовская изменила имидж после смерти Джигарханяна
На что может претендовать Алибасов при разводе с Шукшиной
Российский шоу-бизнес
На что может претендовать Алибасов при разводе с Шукшиной
Общество
Наследник Джигарханяна сфотографировался у могилы артиста
Российский шоу-бизнес
Ольга Кабо может лишиться квартиры после развода с мужем
Василий Амирджанов Парламентарии хотят добиться от россиян единомыслия Василий Амирджанов Любовь Степушова Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров
Комментарии
Экономист рассказал о реакции властей на предложение о ликвидации ПФР
Известный московский адвокат усомнился в профпригодности федерального судьи
Коротченко: Байден или ﻿Трамп — хрен редьки не слаще
Экономист рассказал о реакции властей на предложение о ликвидации ПФР
Почему китайцы постоянно кричат и жестикулируют?
Почему Армения отходит от России?
Экономист рассказал о реакции властей на предложение о ликвидации ПФР
Экономист рассказал о реакции властей на предложение о ликвидации ПФР
Экономист рассказал о реакции властей на предложение о ликвидации ПФР
ГК "Галс": подписан договор на разработку проекта Академии спорта "Динамо"
Владимир Соловьёв разочаровался в iPhone
Карабахский гамбит Турции не удался
То, о чем не говорят. Почему сексуальная тема все еще во многом табу
Болгарский политик рассказал о восьми признаках готовящейся войны
Экономист рассказал о реакции властей на предложение о ликвидации ПФР
Экономист рассказал о реакции властей на предложение о ликвидации ПФР
"Почему-то отошли к соседям": в Туве заговорили о возвращении исконных земель
Экономист рассказал о реакции властей на предложение о ликвидации ПФР
Экономист рассказал о реакции властей на предложение о ликвидации ПФР
В одной из школ Минска произошло массовое отравление детей
Россия строит мегабункер и ждет ядерный удар?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников