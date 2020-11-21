Ходченкова отказывается от съёмок в Голливуде ради карьеры в России

Синица в руках оказалась милее для Ходченковой, чем журавль в небе.

Кинодива, которую признали лучшей актрисой десятилетия, решила строить карьеру на родине.

Актриса объяснила, что ей приятно внимание режиссёров из Голливуда. Периодически, по словам Светланы, её зовут сняться в том или ином фильме голливудского производства.

Несмотря на это, актриса не спешит променять успешную карьеру в России на сомнительные лавры западного кинопроизводства.

Светлана призналась, что участие в таких фильмах как "Росомаха: Бессмертный" и "Шпион, выйди вон!" стало для неё бесценным опытом, тем не менее большинство предложений актриса отвергает из-за загруженности в съёмках в отечественных фильмах.