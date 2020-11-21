Синица в руках оказалась милее для Ходченковой, чем журавль в небе.
Кинодива, которую признали лучшей актрисой десятилетия, решила строить карьеру на родине.
Актриса объяснила, что ей приятно внимание режиссёров из Голливуда. Периодически, по словам Светланы, её зовут сняться в том или ином фильме голливудского производства.
Несмотря на это, актриса не спешит променять успешную карьеру в России на сомнительные лавры западного кинопроизводства.
Светлана призналась, что участие в таких фильмах как "Росомаха: Бессмертный" и "Шпион, выйди вон!" стало для неё бесценным опытом, тем не менее большинство предложений актриса отвергает из-за загруженности в съёмках в отечественных фильмах.
"Меня вполне устраивает то, что происходит с моей фильмографией в России. У меня нет цели стать голливудской звездой", — объяснила Светлана в интервью газете "Комсомольская правда".
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.