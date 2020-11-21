Неделю назад телеведущий Владимир Соловьёв приобрёл последнюю модель iPhone, однако не собирается использовать гаджет, поскольку не видит в этом смысла.
"Да и особого смысла не вижу. А я фанат iPhone с самой первой модели", — объяснил покупку Соловьёв.
Телеведущий признался, что разочарован в том, как изменились смартфоны Apple после смерти Стива Джобса.
"Вот что значит роль личности в истории. Стив Джобс любил эти игрушки и делал их в первую очередь для себя", — добавил Соловьёв.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.