Владимир Соловьёв разочаровался в iPhone

Неделю назад телеведущий Владимир Соловьёв приобрёл последнюю модель iPhone, однако не собирается использовать гаджет, поскольку не видит в этом смысла.

"Да и особого смысла не вижу. А я фанат iPhone с самой первой модели", — объяснил покупку Соловьёв.

Телеведущий признался, что разочарован в том, как изменились смартфоны Apple после смерти Стива Джобса.