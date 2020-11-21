Ида Галич сообщила, что планирует сделать пластику груди после рождения второго ребёнка. Блогер призналась, что хочет подарить мужу ещё одного наследника.

"Рожу второго, а потом сделаю сиськи, но не факт. Быть мамой классно, но сложно. Мой сын — сладкий пирожочек. Мне кажется, что я родила самого красивого человека на свете. Я обожаю своих родителей. Я за них умру, а за своего ребёнка убью. Это очень сильные чувства. Звериный инстинкт, ты рвёшь и мечешь", — пояснила звезда.