На свет появились очаровательные близнецы.
У обладательницы титула "Мисс Мира 2003" Розанны Дэвисон уже есть дочь, которую ей родила суррогатная мать.
Несмотря на это, женщина не оставляла попыток испытать счастье материнства, выносив и родив ребёнка самостоятельно.
Наконец, попытки женщины стать мамой увенчались успехом.
Розанна получила двойную порцию счастья, так как родила сыновей-близнецов.
"Наши красивые и здоровые близнецы Хьюго и Оскар благополучно появились на свет утром. Наши сердца разрываются от любви! Теперь мы семья из пяти человек, и все наши мечты сбылись! Мы глубоко благодарны команде врачей за прекрасную работу и поддержку!" — написала модель в своём микроблоге.
Розанна Дэвисон страдала нарушением иммунной системы. Медики предсказывали ей, что она никогда не сможет выносить ребёнка, однако её вера в успех оказалась сильнее всех препятствий.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.