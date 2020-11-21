"Мисс Мира" стала матерью, несмотря на "приговор" медиков

На свет появились очаровательные близнецы.

У обладательницы титула "Мисс Мира 2003" Розанны Дэвисон уже есть дочь, которую ей родила суррогатная мать.

Несмотря на это, женщина не оставляла попыток испытать счастье материнства, выносив и родив ребёнка самостоятельно.

Наконец, попытки женщины стать мамой увенчались успехом.

Розанна получила двойную порцию счастья, так как родила сыновей-близнецов.

"Наши красивые и здоровые близнецы Хьюго и Оскар благополучно появились на свет утром. Наши сердца разрываются от любви! Теперь мы семья из пяти человек, и все наши мечты сбылись! Мы глубоко благодарны команде врачей за прекрасную работу и поддержку!" — написала модель в своём микроблоге.

Розанна Дэвисон страдала нарушением иммунной системы. Медики предсказывали ей, что она никогда не сможет выносить ребёнка, однако её вера в успех оказалась сильнее всех препятствий.