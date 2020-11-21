Заплаканная Муцениеце посетила их общий дом с Прилучным

Бывшая супруга Павла Прилучного сняла на видео посещение своего дома, в котором когда-то жила с мужем и детьми.

Агата Муцениеце призналась, что ей эмоционально тяжело переступать порог дома, в котором разворачивались не самые приятные моменты её жизни. Ведущая программы "Честный развод" объяснила, что никогда не была счастлива в стенах этого дома.

К своему удивлению Агата обнаружила вход в особняк заколоченным.

Женщина возвратилась в дом, чтобы забрать свой велосипед, однако не удержалась и прошлась по саду, за красотой которого когда-то следила. Муцениеце нашла свой участок, где когда-то росли даже грибы, в запущенном состоянии.

"После одних особей тут всё расти перестало. Даже кусты засохли!" — с горькой иронией сказала актриса.

Подписчики Агаты без труда поняли, что она намекает на Мирославу Карпович, с которой Прилучный прожил в коттедже некоторое время.

Сейчас дом, который Прилучный взял в ипотеку за 180 миллионов рублей, выставлен на продажу. Актёр остался должен за недвижимость, которая в перспективе стала бы его семенным гнёздышком, ещё 70 миллионов рублей.