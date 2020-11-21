Бузова попросила поддержки фанатов на "Ледниковом периоде"

Ольга Бузова вместе со своим партнёром Дмитрием Соловьёвым оказались на грани вылета из шоу "Ледниковый период".

На своей странице в Instagram певица попросила фанатов посмотреть сезон шоу с её участием, а также оказать ей поддержку. Артистка хочет дойти до финала.