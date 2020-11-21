Ольга Бузова вместе со своим партнёром Дмитрием Соловьёвым оказались на грани вылета из шоу "Ледниковый период".
На своей странице в Instagram певица попросила фанатов посмотреть сезон шоу с её участием, а также оказать ей поддержку. Артистка хочет дойти до финала.
"Мы тренировались даже, когда у всех был заслуженный выходной, но мы-то в номинации. Ох, как были натянуты нервы — не передать словами", — отметила Ольга.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.