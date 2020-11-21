Собчак назвала голубые огоньки балом сатаны

С несколько запоздалым обвинением в адрес Меладзе выступила и Ксения Собчак.

Камень в огород Валерия Меладзе не бросил только ленивый. Как только появилось первое заявление музыканта, к нему стали присоединяться многие звёзды, однако, когда шоумены почувствовали, что запахло жареным, они один за другим стали осуждать крамольное предложение певца.

Ксения Собчак тоже не удержалась от соблазна вставить своё слово в историю о бойкоте "голубых огоньков". Впрочем, её нападки больше напоминают троллинг, чем гневное осуждение.

Ведущая с большим сарказмом описала то страшное будущее, которое ждало бы россиян, если бы звёзды действительно вздумали устроить дерзкий демарш.